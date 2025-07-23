Фрибет 15000₽
23.07.2025

Смотреть онлайн Пасто - Америка Кали 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: ПастоАмерика Кали, 3 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Departamental Libertad.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Departamental Libertad
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Пасто
Отложен
- : -
23 июля 2025
Америка Кали
Превью матча Пасто — Америка Кали

Пасто Пасто
11
Колумбия
Andrey Estupinan
5
Колумбия
Nicolas Gil
12
Колумбия
Geovanni Banguera
10
Парагвай
Diego Chavez
15
Колумбия
Harrinson Mancilla
33
Колумбия
Juan Mateo Garavito Pelaez
29
Santiago Cordoba
18
Колумбия
Joider Micolta
6
Колумбия
Johan Caicedo
21
Колумбия
Edwin Velasco
2
Колумбия
Fainer Torijano
Тренер
Колумбия
Камило Аяла
Америка Кали Америка Кали
12
Колумбия
Jorge Ivan Soto Botero
13
Колумбия
Mateo Castillo
24
Колумбия
Jean Carlos Pestana
98
Колумбия
Nicolas Hernandez
31
Колумбия
Omar Bertel
8
Колумбия
Dylan Borrero
10
Колумбия
Rafael Carrascal
5
Колумбия
Josen David Escobar del Duca
88
Tilman Palacios
35
Колумбия
Kevin Angulo
17
Колумбия
Jan Lucumi
Тренер
Италия
Габриэль Раймонди

История последних встреч

Пасто
Пасто
Америка Кали
Пасто
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.09.2025
Пасто
Пасто
0:2
Америка Кали
Америка Кали
Обзор
