23.07.2025
Смотреть онлайн Пасто - Америка Кали 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Пасто — Америка Кали, 3 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Departamental Libertad.
МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Departamental Libertad
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Отложен
- : -
23 июля 2025
Превью матча Пасто — Америка Кали
Пасто
История последних встреч
Пасто
Америка Кали
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.09.2025
Пасто
0:2
Америка Кали
Комментарии к матчу