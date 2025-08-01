Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Juan Pablo II College - Альянса Лима 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Juan Pablo II CollegeАльянса Лима, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени . Судить этот матч будет Pablo Lopez Ramos.

МСК, 3 тур
Peru Liga 1
Juan Pablo II College
Renzo Alfani 21'
Завершен
1 : 2
01 августа 2025
Альянса Лима
Кевин Кеведо 45+1'
Кевин Кеведо 70'
Смотреть онлайн
Renzo Alfani icon
21'
Кевин Кеведо icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
Кевин Кеведо icon
70'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Альянса Лима - Угловой
7'
Угловой
Альянса Лима - Угловой
9'
Угловой
Альянса Лима - Угловой
21'
Renzo Alfani - 1-ый Гол
28'
Угловой
Альянса Лима - Угловой
37'
Угловой
Juan Pablo II College - Угловой
42'
Угловой
Альянса Лима - Угловой
45+1'
Кевин Кеведо - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
57'
Угловой
Juan Pablo II College - Угловой
61'
Угловой
Альянса Лима - Угловой
70'
Угловой
Альянса Лима - Угловой
70'
Кевин Кеведо - 3-ий Гол
90+6'
Угловой
Альянса Лима - Угловой
90+6'
Угловой
Альянса Лима - Угловой
90+7'
Угловой
Альянса Лима - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,1

Превью матча Juan Pablo II College — Альянса Лима

Juan Pablo II College Juan Pablo II College
26
Перу
Fabio Eduardo Agurto Monteza
9
Уругвай
Emiliano Villar
3
Перу
Jose Sanchez
7
Перу
Relly Fernandez
31
Перу
Jorge Toledo
32
Аргентина
Cristian Ramirez
25
Аргентина
Renzo Alfani
39
Уругвай
Mauricio Affonso
23
Аргентина
Matias Vega
6
Перу
Christian Flores
10
Уругвай
Cristhian Tizon
Тренер
Перу
Santiago Acasiete
Альянса Лима Альянса Лима
4
Перу
Erick Noriega
28
Перу
Alessandro Burlamaqui
22
Аргентина
Guillermo Enrique
23
Боливия
Гильермо Вискарра
9
Аргентина
Хернан Баркос
7
Эквадор
Фернандо Гайбор
25
Аргентина
Gaspar Gentile
27
Перу
Кевин Кеведо
21
Перу
Мигель Трауко
10
Уругвай
Пабло Кепеллини
6
Перу
Renzo Garces
Тренер
Аргентина
Нестор Горосито

Статистика матча

Владение мячом
Juan Pablo II College Juan Pablo II College
36%
Альянса Лима Альянса Лима
64%
Атаки
96
132
Угловые
2
10
Фолы
6
11
Удары (всего)
9
12
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
3
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Pablo Lopez Ramos (Перу).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 13% (1 из 8 матчей) Pablo Lopez Ramos назначал пенальти

Комментарии к матчу
