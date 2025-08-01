Смотреть онлайн Juan Pablo II College - Альянса Лима 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Juan Pablo II College — Альянса Лима, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени . Судить этот матч будет Pablo Lopez Ramos.
Превью матча Juan Pablo II College — Альянса Лима
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Pablo Lopez Ramos (Перу).
За последние 8 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 13% (1 из 8 матчей) Pablo Lopez Ramos назначал пенальти