Смотреть онлайн Juan Pablo II College - Альянса Лима 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Peru Liga 1: Juan Pablo II College — Альянса Лима, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени . Судить этот матч будет Pablo Lopez Ramos.