06.07.2025
МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Завершен
0 : 5
06 июля 2025
PVF U21
27'
46'
51'
58'
71'
Текстовая трансляция
27'
PVF U21 - 1-ый Гол
35'
PVF U21 - Угловой
44'
Cong An Ha Noi U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
PVF U21 - 2-ой Гол
51'
PVF U21 - 3-ий Гол
58'
PVF U21 - 4-ый Гол
64'
Cong An Ha Noi U21 - Угловой
71'
PVF U21 - 5-ый Гол
72'
Cong An Ha Noi U21 - Угловой
78'
PVF U21 - Угловой
83'
PVF U21 - Угловой
90+2'
PVF U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:5
Статистика матча
Владение мячом
59%
Атаки
45
56
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
0
9
Комментарии к матчу