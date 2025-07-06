Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Cong An Ha Noi U21 - PVF U21 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВьетнамЧемпионат Вьетнама до 21 года: Cong An Ha Noi U21PVF U21 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Вьетнама до 21 года
Cong An Ha Noi U21
Завершен
0 : 5
06 июля 2025
PVF U21
27'
46'
51'
58'
71'
PVF U21 icon
27'
Счет после первого тайма 0:1
PVF U21 icon
46'
PVF U21 icon
51'
PVF U21 icon
58'
PVF U21 icon
71'
Матч закончился со счётом 0:5
Текстовая трансляция
27'
PVF U21 - 1-ый Гол
35'
Угловой
PVF U21 - Угловой
44'
Угловой
Cong An Ha Noi U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
PVF U21 - 2-ой Гол
51'
PVF U21 - 3-ий Гол
58'
PVF U21 - 4-ый Гол
64'
Угловой
Cong An Ha Noi U21 - Угловой
71'
PVF U21 - 5-ый Гол
72'
Угловой
Cong An Ha Noi U21 - Угловой
78'
Угловой
PVF U21 - Угловой
83'
Угловой
PVF U21 - Угловой
90+2'
Угловой
PVF U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:5

Превью матча Cong An Ha Noi U21 — PVF U21

Статистика матча

Владение мячом
Cong An Ha Noi U21 Cong An Ha Noi U21
41%
PVF U21 PVF U21
59%
Атаки
45
56
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
0
9
Комментарии к матчу
