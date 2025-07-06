06.07.2025
Смотреть онлайн KMG Holdings - J-Lease FC 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Региональная лига по футболу: KMG Holdings — J-Lease FC . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
5'
J-Lease FC - Угловой
6'
J-Lease FC - 1-ый Гол
34'
KMG Holdings - Угловой
36'
KMG Holdings - Угловой
45+3'
KMG Holdings - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
60'
KMG Holdings - 2-ой Гол
69'
KMG Holdings - 3-ий Гол
76'
J-Lease FC - Угловой
80'
KMG Holdings - Угловой
85'
J-Lease FC - Угловой
89'
J-Lease FC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
Статистика матча
Владение мячом
46%
54%
Атаки
73
69
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
5
2
