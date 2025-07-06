Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн KMG Holdings - J-Lease FC 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: KMG HoldingsJ-Lease FC . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
KMG Holdings
60'
69'
Завершен
2 : 2
06 июля 2025
J-Lease FC
6'
89'
Смотреть онлайн
J-Lease FC icon
6'
Счет после первого тайма 0:1
KMG Holdings icon
60'
KMG Holdings icon
69'
J-Lease FC icon
89'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
J-Lease FC - Угловой
6'
J-Lease FC - 1-ый Гол
34'
Угловой
KMG Holdings - Угловой
36'
Угловой
KMG Holdings - Угловой
45+3'
Угловой
KMG Holdings - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
60'
KMG Holdings - 2-ой Гол
69'
KMG Holdings - 3-ий Гол
76'
Угловой
J-Lease FC - Угловой
80'
Угловой
KMG Holdings - Угловой
85'
Угловой
J-Lease FC - Угловой
89'
J-Lease FC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча KMG Holdings — J-Lease FC

Статистика матча

Владение мячом
KMG Holdings KMG Holdings
46%
J-Lease FC J-Lease FC
54%
Атаки
73
69
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
