06.07.2025
МСК
Япония - Лига L2 - Женщины
Завершен
0 : 0
06 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Академия ЯФА - Женщины - Угловой
6'
FC Fujizakura Yamanashi Women - Угловой
7'
FC Fujizakura Yamanashi Women - Угловой
7'
FC Fujizakura Yamanashi Women - Угловой
12'
Академия ЯФА - Женщины - Угловой
21'
FC Fujizakura Yamanashi Women - Угловой
32'
Академия ЯФА - Женщины - Угловой
34'
FC Fujizakura Yamanashi Women - Угловой
51'
FC Fujizakura Yamanashi Women - Угловой
52'
Академия ЯФА - Женщины - Угловой
53'
Академия ЯФА - Женщины - Угловой
60'
FC Fujizakura Yamanashi Women - Угловой
66'
Академия ЯФА - Женщины - Угловой
69'
FC Fujizakura Yamanashi Women - Угловой
72'
Академия ЯФА - Женщины - Угловой
73'
FC Fujizakura Yamanashi Women - Угловой
87'
FC Fujizakura Yamanashi Women - Угловой
90+3'
FC Fujizakura Yamanashi Women - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
97
86
Угловые
11
7
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
7
3
