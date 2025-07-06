06.07.2025
Смотреть онлайн Виртиен Мие (жен) - Киби Университет - Женщины 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Япония — Япония - Лига L2 - Женщины: Виртиен Мие (жен) — Киби Университет - Женщины . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Япония - Лига L2 - Женщины
Завершен
0 : 3
06 июля 2025
Киби Университет - Женщины
12'
27'
90+3'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
Матч закончился со счётом 0:3 : 0,0
Текстовая трансляция
4'
Киби Университет - Женщины - Угловой
12'
Киби Университет - Женщины - 1-ый Гол
27'
Киби Университет - Женщины - 2-ой Гол
30'
Киби Университет - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
48'
Киби Университет - Женщины - Угловой
58'
Киби Университет - Женщины - Угловой
71'
Veertien Mie Women - Незабитый пенальти
85'
Киби Университет - Женщины - Угловой
90+3'
Киби Университет - Женщины - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 0,0
Превью матча Виртиен Мие (жен) — Киби Университет - Женщины
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
86
98
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
3
7
Комментарии к матчу