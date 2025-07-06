Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Дерен - Хоромхон Клуб 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МонголияЧемпионат Монголии по футболу: ДеренХоромхон Клуб . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Монголии по футболу
Дерен
12'
22'
40'
44'
55'
60'
64'
67'
82'
88'
Завершен
10 : 0
06 июля 2025
Хоромхон Клуб
Смотреть онлайн
Дерен icon
12'
Дерен icon
22'
Дерен icon
40'
Дерен icon
44'
Счет после первого тайма 4:0
Дерен icon
55'
Дерен icon
60'
Дерен icon
64'
Дерен icon
67'
Дерен icon
82'
Дерен icon
88'
Матч закончился со счётом 10:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Дерен - Угловой
5'
Угловой
Дерен - Угловой
12'
Дерен - 1-ый Гол
18'
Угловой
Дерен - Угловой
22'
Дерен - 2-ой Гол
37'
Угловой
Дерен - Угловой
40'
Дерен - 3-ий Гол
44'
Дерен - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0
50'
Угловой
Дерен - Угловой
55'
Дерен - 5-ый Гол
60'
Дерен - 6-ый Гол
64'
Дерен - 7-ый Гол
67'
Дерен - 8-ый Гол
82'
Дерен - 9-ый Гол
86'
Угловой
Дерен - Угловой
88'
Дерен - 10-ый Гол
90'
Угловой
Дерен - Угловой
Матч закончился со счётом 10:0

Превью матча Дерен — Хоромхон Клуб

История последних встреч

Дерен
Дерен
Хоромхон Клуб
Дерен
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
18.10.2025
Хоромхон Клуб
Хоромхон Клуб
1:6
Дерен
Дерен
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Дерен Дерен
60%
Хоромхон Клуб Хоромхон Клуб
40%
Атаки
93
76
Угловые
7
0
Удары мимо ворот
12
1
Удары в створ ворот
20
0
Комментарии к матчу
