06.07.2025
Смотреть онлайн Дерен - Хоромхон Клуб 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Монголия — Чемпионат Монголии по футболу: Дерен — Хоромхон Клуб . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Монголии по футболу
Дерен
12'
22'
40'
44'
55'
60'
64'
67'
82'
88'
Завершен
10 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
4'
Дерен - Угловой
5'
Дерен - Угловой
12'
Дерен - 1-ый Гол
18'
Дерен - Угловой
22'
Дерен - 2-ой Гол
37'
Дерен - Угловой
40'
Дерен - 3-ий Гол
44'
Дерен - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0
50'
Дерен - Угловой
55'
Дерен - 5-ый Гол
60'
Дерен - 6-ый Гол
64'
Дерен - 7-ый Гол
67'
Дерен - 8-ый Гол
82'
Дерен - 9-ый Гол
86'
Дерен - Угловой
88'
Дерен - 10-ый Гол
90'
Дерен - Угловой
Матч закончился со счётом 10:0
Превью матча Дерен — Хоромхон Клуб
История последних встреч
Дерен
Хоромхон Клуб
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
18.10.2025
Хоромхон Клуб
1:6
Дерен
Статистика матча
Владение мячом
60%
40%
Атаки
93
76
Угловые
7
0
Удары мимо ворот
12
1
Удары в створ ворот
20
0
