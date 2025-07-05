Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Политехнико Дж.И.К. - ФК Леонес - Резерв 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Региональная лига: Политехнико Дж.И.К.ФК Леонес - Резерв . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Колумбия - Региональная лига
Политехнико Дж.И.К.
90+1'
Завершен
1 : 2
05 июля 2025
ФК Леонес - Резерв
9'
25'
Смотреть онлайн
ФК Леонес - Резерв icon
9'
ФК Леонес - Резерв icon
25'
Счет после первого тайма 0:2 : 5,4
Политехнико Дж.И.К.. icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:2 : 5,4
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ФК Леонес - Резерв - Угловой
9'
ФК Леонес - Резерв - 1-ый Гол
13'
Угловой
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
25'
ФК Леонес - Резерв - 2-ой Гол
28'
Угловой
ФК Леонес - Резерв - Угловой
39'
Угловой
ФК Леонес - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 5,4
50'
Угловой
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
75'
Угловой
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
80'
Угловой
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
80'
Угловой
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
90'
Угловой
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
90'
Угловой
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
90+1'
Угловой
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
90+1'
Политехнико Дж.И.К.. - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 5,4

Превью матча Политехнико Дж.И.К. — ФК Леонес - Резерв

Статистика матча

Владение мячом
Политехнико Дж.И.К. Политехнико Дж.И.К.
50%
ФК Леонес - Резерв ФК Леонес - Резерв
50%
Атаки
109
94
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
6
0
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA