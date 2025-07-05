05.07.2025
Смотреть онлайн Политехнико Дж.И.К. - ФК Леонес - Резерв 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Региональная лига: Политехнико Дж.И.К. — ФК Леонес - Резерв . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Колумбия - Региональная лига
Политехнико Дж.И.К.
90+1'
Завершен
1 : 2
05 июля 2025
ФК Леонес - Резерв
9'
25'
Счет после первого тайма 0:2 : 5,4
Политехнико Дж.И.К..
Матч закончился со счётом 1:2 : 5,4
Текстовая трансляция
3'
ФК Леонес - Резерв - Угловой
ФК Леонес - Резерв - 1-ый Гол
13'
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
ФК Леонес - Резерв - 2-ой Гол
28'
ФК Леонес - Резерв - Угловой
39'
ФК Леонес - Резерв - Угловой
50'
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
75'
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
80'
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
90'
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
90+1'
Политехнико Дж.И.К.. - Угловой
Политехнико Дж.И.К.. - 3-ий Гол
Превью матча Политехнико Дж.И.К. — ФК Леонес - Резерв
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
109
94
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
6
0
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу