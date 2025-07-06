06.07.2025
Смотреть онлайн FC Tucson - Arizona Arsenal SC Women 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: FC Tucson — Arizona Arsenal SC Women . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
FC Tucson
36'
Завершен
1 : 3
06 июля 2025
Arizona Arsenal SC Women
7'
65'
88'
FC Tucson
36'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
7'
Arizona Arsenal SC Women - 1-ый Гол
22'
FC Tucson - Угловой
27'
Arizona Arsenal SC Women - Угловой
29'
Arizona Arsenal SC Women - Угловой
31'
FC Tucson - Угловой
35'
Arizona Arsenal SC Women - Угловой
36'
FC Tucson - 2-ой Гол
41'
FC Tucson - Угловой
43'
FC Tucson - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
55'
Arizona Arsenal SC Women - Угловой
65'
Arizona Arsenal SC Women - Угловой
65'
Arizona Arsenal SC Women - 3-ий Гол
76'
FC Tucson - Угловой
81'
Arizona Arsenal SC Women - Угловой
88'
Arizona Arsenal SC Women - 4-ый Гол
Превью матча FC Tucson — Arizona Arsenal SC Women
Статистика матча
Владение мячом
54%
Атаки
78
66
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
10
7
Удары в створ ворот
8
10
Комментарии к матчу