06.07.2025
МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Tadotsu FC
78'
Завершен
1 : 2
06 июля 2025
Токусима
17'
54'
Текстовая трансляция
17'
Токусима - 1-ый Гол
30'
Tadotsu FC - Угловой
35'
Tadotsu FC - Угловой
43'
Токусима - Угловой
45+4'
Tadotsu FC - Угловой
45+4'
Tadotsu FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Токусима - Угловой
54'
Токусима - 2-ой Гол
62'
Токусима - Угловой
78'
Tadotsu FC - 3-ий Гол
81'
Токусима - Угловой
82'
Токусима - Угловой
90+1'
Токусима - Угловой
90+6'
Токусима - Угловой
90+7'
Токусима - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
73
78
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
5
5
