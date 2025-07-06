06.07.2025
Смотреть онлайн Нейпир Сити Роверс - Веллингтон Олимпик 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Новая зеландия. Кубок Чатэм: Нейпир Сити Роверс — Веллингтон Олимпик, 10 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bluewater Stadium.
МСК, 10 тур, Стадион: Bluewater Stadium
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Нейпир Сити Роверс
11'
28'
Завершен
2 : 3
06 июля 2025
Веллингтон Олимпик
20'
24'
51'
Счет после первого тайма 2:2 : 4,5
Матч закончился со счётом 2:3 : 4,5
Текстовая трансляция
5'
Веллингтон Олимпик - Угловой
11'
Нейпир Сити Роверс - 1-ый Гол
20'
Веллингтон Олимпик - 2-ой Гол
24'
Веллингтон Олимпик - 3-ий Гол
28'
Нейпир Сити Роверс - 4-ый Гол
30'
Веллингтон Олимпик - Угловой
34'
Веллингтон Олимпик - Угловой
51'
Веллингтон Олимпик - 5-ый Гол
65'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
70'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
73'
Веллингтон Олимпик - Угловой
73'
Нейпир Сити Роверс - Угловой
84'
Веллингтон Олимпик - Угловой
Превью матча Нейпир Сити Роверс — Веллингтон Олимпик
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
74,74,0
70,70,0
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
11,11,0
7,7,0
Удары в створ ворот
3,3,0
6,6,0
Комментарии к матчу