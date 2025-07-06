Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
06.07.2025

Смотреть онлайн Нейпир Сити Роверс - Веллингтон Олимпик 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияНовая зеландия. Кубок Чатэм: Нейпир Сити РоверсВеллингтон Олимпик, 10 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Bluewater Stadium.

МСК, 10 тур, Стадион: Bluewater Stadium
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Нейпир Сити Роверс
11'
28'
Завершен
2 : 3
06 июля 2025
Веллингтон Олимпик
20'
24'
51'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Нейпир Сити Роверс icon
11'
Веллингтон Олимпик icon
20'
Веллингтон Олимпик icon
24'
Нейпир Сити Роверс icon
28'
Счет после первого тайма 2:2 : 4,5
Веллингтон Олимпик icon
51'
Матч закончился со счётом 2:3 : 4,5
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
11'
Нейпир Сити Роверс - 1-ый Гол
20'
Веллингтон Олимпик - 2-ой Гол
24'
Веллингтон Олимпик - 3-ий Гол
28'
Нейпир Сити Роверс - 4-ый Гол
30'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
34'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
Счет после первого тайма 2:2 : 4,5
51'
Веллингтон Олимпик - 5-ый Гол
65'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
70'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
73'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
73'
Угловой
Нейпир Сити Роверс - Угловой
84'
Угловой
Веллингтон Олимпик - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 4,5

Превью матча Нейпир Сити Роверс — Веллингтон Олимпик

Статистика матча

Владение мячом
Нейпир Сити Роверс Нейпир Сити Роверс
55%
Веллингтон Олимпик Веллингтон Олимпик
45%
Атаки
74,74,0
70,70,0
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
11,11,0
7,7,0
Удары в створ ворот
3,3,0
6,6,0
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Локомотив Локомотив
4 Января
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
4 Января
20:30
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
4 Января
17:00
ПСЖ ПСЖ
Париж Париж
4 Января
22:45
Сибирь Сибирь
Авангард Авангард
4 Января
13:30
Трактор Трактор
Динамо Минск Динамо Минск
4 Января
14:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Бетис Реал Бетис
4 Января
18:15
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
4 Января
22:45
AK Барс AK Барс
Автомобилист Автомобилист
4 Января
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
4 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA