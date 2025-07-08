Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Смотреть онлайн Хвидовре - Кёге 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: ХвидовреКёге . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hvidovre Stadion.

МСК, Стадион: Hvidovre Stadion
Европа - Товарищеские матчи
Хвидовре
16'
24'
26'
38'
Завершен
4 : 2
08 июля 2025
Кёге
10'
Кёге icon
10'
Хвидовре icon
16'
Хвидовре icon
24'
Хвидовре icon
26'
Хвидовре icon
38'
Текстовая трансляция
10'
Кёге - 1-ый Гол
14'
Угловой
Хвидовре - Угловой
16'
Хвидовре - 2-ой Гол
17'
Угловой
Кёге - Угловой
22'
Угловой
Хвидовре - Угловой
24'
Хвидовре - 3-ий Гол
26'
Хвидовре - 4-ый Гол
28'
Угловой
Кёге - Угловой
38'
Хвидовре - 5-ый Гол

Превью матча Хвидовре — Кёге

История последних встреч

Хвидовре
Хвидовре
Кёге
Хвидовре
2 побед
1 ничья
0 побед
67%
33%
0%
23.10.2025
Хвидовре
Хвидовре
3:1
Кёге
Кёге
Обзор
27.09.2025
Кёге
Кёге
0:2
Хвидовре
Хвидовре
Обзор
29.07.2025
Хвидовре
Хвидовре
3:3
Кёге
Кёге
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Хвидовре Хвидовре
54%
Кёге Кёге
46%
Атаки
29
40
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
0
4
Удары в створ ворот
5
3
