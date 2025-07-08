08.07.2025
Смотреть онлайн Хвидовре - Кёге 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Хвидовре — Кёге . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hvidovre Stadion.
МСК, Стадион: Hvidovre Stadion
Европа - Товарищеские матчи
Текстовая трансляция
10'
Кёге - 1-ый Гол
14'
Хвидовре - Угловой
16'
Хвидовре - 2-ой Гол
17'
Кёге - Угловой
22'
Хвидовре - Угловой
24'
Хвидовре - 3-ий Гол
26'
Хвидовре - 4-ый Гол
28'
Кёге - Угловой
38'
Хвидовре - 5-ый Гол
