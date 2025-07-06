06.07.2025
Смотреть онлайн Клуб Тихуана - Эредиано 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Америка - Товарищеские матчи: Клуб Тихуана — Эредиано . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Caliente.
МСК, Стадион: Estadio Caliente
Америка - Товарищеские матчи
Клуб Тихуана
48'
90+1'
Завершен
2 : 1
06 июля 2025
Эредиано
40'
Счет после первого тайма 0:1
Клуб Тихуана
48'
Клуб Тихуана
90+1'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
21'
Клуб Тихуана - Угловой
35'
Клуб Тихуана - Угловой
40'
Эредиано - 1-ый Гол
48'
Клуб Тихуана - 2-ой Гол
63'
Клуб Тихуана - Угловой
65'
Клуб Тихуана - Угловой
67'
Клуб Тихуана - Незабитый пенальти
69'
Эредиано - Угловой
90+1'
Клуб Тихуана - 3-ий Гол
Превью матча Клуб Тихуана — Эредиано
Статистика матча
Атаки
39
14
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
4
0
Удары в створ ворот
3
3
