06.07.2025

Смотреть онлайн Клуб Тихуана - Эредиано 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШААмерика - Товарищеские матчи: Клуб ТихуанаЭредиано . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Caliente.

МСК, Стадион: Estadio Caliente
Америка - Товарищеские матчи
Клуб Тихуана
48'
90+1'
Завершен
2 : 1
06 июля 2025
Эредиано
40'
Эредиано icon
40'
Счет после первого тайма 0:1
Клуб Тихуана icon
48'
Клуб Тихуана icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
35'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
40'
Эредиано - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
48'
Клуб Тихуана - 2-ой Гол
63'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
65'
Угловой
Клуб Тихуана - Угловой
67'
Клуб Тихуана - Незабитый пенальти
69'
Угловой
Эредиано - Угловой
90+1'
Клуб Тихуана - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Клуб Тихуана — Эредиано

Статистика матча

Атаки
39
14
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
4
0
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу
