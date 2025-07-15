15.07.2025
Смотреть онлайн ФК Карлсруэ - Ференцварош 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: ФК Карлсруэ — Ференцварош . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Групама Арена.
МСК, Стадион: Групама Арена
Европа - Товарищеские матчи
ФК Карлсруэ
47'
Завершен
1 : 2
15 июля 2025
Ференцварош
23'
81'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
9'
Ференцварош - Угловой
16'
ФК Карлсруэ - Угловой
23'
Ференцварош - 1-ый Гол
37'
Ференцварош - Угловой
42'
ФК Карлсруэ - Угловой
47'
ФК Карлсруэ - 2-ой Гол
61'
Ференцварош - Угловой
67'
Ференцварош - Угловой
81'
Ференцварош - 3-ий Гол
Превью матча ФК Карлсруэ — Ференцварош
ФК Карлсруэ
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
30
34
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу