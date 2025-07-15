Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн ФК Карлсруэ - Ференцварош 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: ФК КарлсруэФеренцварош . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Групама Арена.

МСК, Стадион: Групама Арена
Европа - Товарищеские матчи
ФК Карлсруэ
47'
Завершен
1 : 2
15 июля 2025
Ференцварош
23'
81'
Смотреть онлайн
Ференцварош icon
23'
Счет после первого тайма 0:1
ФК Карлсруэ icon
47'
Ференцварош icon
81'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Ференцварош - Угловой
16'
Угловой
ФК Карлсруэ - Угловой
23'
Ференцварош - 1-ый Гол
37'
Угловой
Ференцварош - Угловой
42'
Угловой
ФК Карлсруэ - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
ФК Карлсруэ - 2-ой Гол
61'
Угловой
Ференцварош - Угловой
67'
Угловой
Ференцварош - Угловой
81'
Ференцварош - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча ФК Карлсруэ — Ференцварош

ФК Карлсруэ ФК Карлсруэ
1
Дания
Hans Christian Bernat
22
Австрия
Кристоф Кобальд
28
Германия
Марсель Франке
6
Германия
Николай Рапп
36
Германия
Rafael Pinto Pedrosa
11
Германия
Филипп Форстер
7
Германия
Дженис Бурнич
10
Германия
Марвин Ванитцек
20
Германия
David Herold
17
Германия
Leon Opitz
24
Германия
Фабиан Шлеусенер
Ференцварош Ференцварош
90
Венгрия
Денеш Дибус
27
Франция
Ибрахим Сиссе
28
Бельгия
Toon Raemaekers
22
Венгрия
Gabor Szalai
25
Латвия
Cebrail Makreckis
16
Норвегия
Кристоффер Сакариассен
5
Гвинея
Наби Кейта
36
Израиль
Gavriel Kanichowsky
20
Бразилия
Carlos Eduardo Lopes Cruz
8
Сербия
Александар Песич
11
Нигерия
Yusuf Bamidele

Статистика матча

Владение мячом
ФК Карлсруэ ФК Карлсруэ
50%
Ференцварош Ференцварош
50%
Атаки
30
34
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA