05.07.2025

Смотреть онлайн Вестерн Сабербс - Palmerston North United 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияНовая зеландия. Кубок Чатэм: Вестерн СабербсPalmerston North United, 10 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Endeavour Park.

МСК, 10 тур, Стадион: Endeavour Park
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Вестерн Сабербс
13'
48'
51'
89'
Завершен
4 : 1
05 июля 2025
Palmerston North United
43'
Вестерн Сабербс icon
13'
Palmerston North United icon
43'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
Вестерн Сабербс icon
48'
Вестерн Сабербс icon
51'
Вестерн Сабербс icon
89'
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
9'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
9'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
13'
Вестерн Сабербс - 1-ый Гол
20'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
36'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
36'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
43'
Palmerston North United - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
48'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
48'
Вестерн Сабербс - 3-ий Гол
51'
Вестерн Сабербс - 4-ый Гол
60'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
61'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
68'
Угловой
Palmerston North United - Угловой
72'
Угловой
Palmerston North United - Угловой
80'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
87'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
89'
Вестерн Сабербс - 5-ый Гол
90+3'
Угловой
Вестерн Сабербс - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,1

Превью матча Вестерн Сабербс — Palmerston North United

Статистика матча

Владение мячом
Вестерн Сабербс Вестерн Сабербс
66%
Palmerston North United Palmerston North United
34%
Атаки
118,118,0
80,80,0
Угловые
12
2
Удары мимо ворот
11,11,0
1,1,0
Удары в створ ворот
11,11,0
1,1,0
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA