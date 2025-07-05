05.07.2025
Смотреть онлайн ФК Окленд Юнайтед - Мелвилл Юнайтед 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая Зеландия — Новая зеландия. Кубок Чатэм: ФК Окленд Юнайтед — Мелвилл Юнайтед, 10 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Keith Hay Park.
МСК, 10 тур, Стадион: Keith Hay Park
Новая зеландия. Кубок Чатэм
ФК Окленд Юнайтед
4'
10'
25'
44'
52'
81'
90+5'
Завершен
7 : 1
05 июля 2025
Мелвилл Юнайтед
55'
Счет после первого тайма 4:0 : 0,1
Мелвилл Юнайтед
55'
ФК Окленд Юнайтед
90+5'
Матч закончился со счётом 7:1 : 0,1
Текстовая трансляция
2'
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
4'
ФК Окленд Юнайтед - 1-ый Гол
10'
ФК Окленд Юнайтед - 2-ой Гол
16'
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
25'
ФК Окленд Юнайтед - 3-ий Гол
41'
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
44'
ФК Окленд Юнайтед - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0 : 0,1
52'
ФК Окленд Юнайтед - 5-ый Гол
55'
Мелвилл Юнайтед - 6-ый Гол
61'
Мелвилл Юнайтед - Угловой
81'
ФК Окленд Юнайтед - 7-ый Гол
85'
Мелвилл Юнайтед - Угловой
90+5'
ФК Окленд Юнайтед - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:1 : 0,1
Превью матча ФК Окленд Юнайтед — Мелвилл Юнайтед
Статистика матча
Владение мячом
41%
Атаки
73,73,0
41,41,0
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
8,8,0
4,4,0
Удары в створ ворот
9,9,0
3,3,0
Комментарии к матчу