05.07.2025

Смотреть онлайн ФК Окленд Юнайтед - Мелвилл Юнайтед 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияНовая зеландия. Кубок Чатэм: ФК Окленд ЮнайтедМелвилл Юнайтед, 10 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Keith Hay Park.

МСК, 10 тур, Стадион: Keith Hay Park
Новая зеландия. Кубок Чатэм
ФК Окленд Юнайтед
4'
10'
25'
44'
52'
81'
90+5'
Завершен
7 : 1
05 июля 2025
Мелвилл Юнайтед
55'
ФК Окленд Юнайтед icon
4'
ФК Окленд Юнайтед icon
10'
ФК Окленд Юнайтед icon
25'
ФК Окленд Юнайтед icon
44'
Счет после первого тайма 4:0 : 0,1
ФК Окленд Юнайтед icon
52'
Мелвилл Юнайтед icon
55'
ФК Окленд Юнайтед icon
81'
ФК Окленд Юнайтед icon
90+5'
Матч закончился со счётом 7:1 : 0,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
4'
ФК Окленд Юнайтед - 1-ый Гол
10'
ФК Окленд Юнайтед - 2-ой Гол
16'
Угловой
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
25'
ФК Окленд Юнайтед - 3-ий Гол
41'
Угловой
ФК Окленд Юнайтед - Угловой
44'
ФК Окленд Юнайтед - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0 : 0,1
52'
ФК Окленд Юнайтед - 5-ый Гол
55'
Мелвилл Юнайтед - 6-ый Гол
61'
Угловой
Мелвилл Юнайтед - Угловой
81'
ФК Окленд Юнайтед - 7-ый Гол
85'
Угловой
Мелвилл Юнайтед - Угловой
90+5'
ФК Окленд Юнайтед - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:1 : 0,1

Превью матча ФК Окленд Юнайтед — Мелвилл Юнайтед

Статистика матча

Владение мячом
ФК Окленд Юнайтед ФК Окленд Юнайтед
59%
Мелвилл Юнайтед Мелвилл Юнайтед
41%
Атаки
73,73,0
41,41,0
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
8,8,0
4,4,0
Удары в створ ворот
9,9,0
3,3,0
Комментарии к матчу
