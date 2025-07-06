06.07.2025
Смотреть онлайн Ньюкасл Олимпик - Резерв - Ламбтон Джафас - Резерв 06.07.2025. Прямая трансляция
МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Ньюкасл Олимпик - Резерв
12'
23'
30'
Завершен
3 : 1
06 июля 2025
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
7'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
9'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
9'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
12'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - 1-ый Гол
20'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
21'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
23'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - 2-ой Гол
24'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
30'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
30'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - 3-ий Гол
37'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
47'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
48'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
49'
Ламбтон Джафас - Резерв - 4-ый Гол
52'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
54'
Ньюкасл Олимпик - Резерв - Угловой
Статистика матча
Атаки
43
46
Угловые
10
2
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
13
3
