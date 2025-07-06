06.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Чаралстаун Аззурри Резервы — Валентин Феникс - Резерв . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Завершен
0 : 0
06 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
14'
Валентин Феникс - Резерв - Угловой
17'
Валентин Феникс - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Валентин Феникс - Резерв - Угловой
49'
Чаралстаун Аззурри Резервы - Угловой
52'
Валентин Феникс - Резерв - Угловой
57'
Валентин Феникс - Резерв - Угловой
57'
Валентин Феникс - Резерв - Угловой
65'
Чаралстаун Аззурри Резервы - Угловой
67'
Валентин Феникс - Резерв - Угловой
73'
Валентин Феникс - Резерв - Угловой
88'
Чаралстаун Аззурри Резервы - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча Чаралстаун Аззурри Резервы — Валентин Феникс - Резерв
Статистика матча
Атаки
59
61
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
11
5
