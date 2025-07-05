Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Адамстаун Роузбад - Резерв - Бродмедоу Мэджик - Резерв 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Адамстаун Роузбад - РезервБродмедоу Мэджик - Резерв . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Адамстаун Роузбад - Резерв
4'
71'
Завершен
2 : 3
05 июля 2025
Бродмедоу Мэджик - Резерв
20'
39'
43'
Смотреть онлайн
Адамстаун Роузбад - Резерв icon
4'
Бродмедоу Мэджик - Резерв icon
20'
Бродмедоу Мэджик - Резерв icon
39'
Бродмедоу Мэджик - Резерв icon
43'
Счет после первого тайма 1:3
Адамстаун Роузбад - Резерв icon
71'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
4'
Адамстаун Роузбад - Резерв - 1-ый Гол
10'
Угловой
Бродмедоу Мэджик - Резерв - Угловой
19'
Угловой
Бродмедоу Мэджик - Резерв - Угловой
19'
Угловой
Бродмедоу Мэджик - Резерв - Угловой
20'
Бродмедоу Мэджик - Резерв - 2-ой Гол
36'
Угловой
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
38'
Угловой
Бродмедоу Мэджик - Резерв - Угловой
39'
Угловой
Бродмедоу Мэджик - Резерв - Угловой
39'
Бродмедоу Мэджик - Резерв - 3-ий Гол
40'
Угловой
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
43'
Бродмедоу Мэджик - Резерв - 4-ый Гол
45'
Угловой
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 1:3
71'
Адамстаун Роузбад - Резерв - 5-ый Гол
74'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Незабитый пенальти
76'
Угловой
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
84'
Угловой
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
86'
Угловой
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Адамстаун Роузбад - Резерв — Бродмедоу Мэджик - Резерв

Команда Адамстаун Роузбад - Резерв в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-2.

Статистика матча

Атаки
23
37
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
10
2
Удары в створ ворот
8
10
Комментарии к матчу
