Превью матча Адамстаун Роузбад - Резерв — Бродмедоу Мэджик - Резерв

Команда Адамстаун Роузбад - Резерв в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-2.