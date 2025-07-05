05.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Эджворт Иглс - Резерв — ФК Тэйтленд - Резерв . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Завершен
1 : 2
05 июля 2025
ФК Тэйтленд - Резерв
10'
58'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
7'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
10'
ФК Тэйтленд - Резерв - 1-ый Гол
27'
ФК Тэйтленд - Резерв - Незабитый пенальти
27'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
40'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
41'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
49'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
52'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
58'
ФК Тэйтленд - Резерв - 2-ой Гол
62'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
66'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
71'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
71'
Эджворт Иглс - Резерв - 3-ий Гол
Статистика матча
Атаки
67
95
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
9
12
