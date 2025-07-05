Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Вестон Вокерс - Резерв - Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Вестон Вокерс - РезервБелмонт Суонси Юнайтед - Резерв . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Вестон Вокерс - Резерв
76'
Завершен
1 : 1
05 июля 2025
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв
17'
Смотреть онлайн
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв icon
17'
Счет после первого тайма 0:1
Вестон Вокерс - Резерв icon
76'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
17'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - 1-ый Гол
32'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
Угловой
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
52'
Угловой
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
66'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
76'
Вестон Вокерс - Резерв - 2-ой Гол
82'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
84'
Угловой
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
86'
Угловой
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
90'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Вестон Вокерс - Резерв — Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв

Статистика матча

Атаки
105
61
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
4
4
