05.07.2025
Смотреть онлайн Вестон Вокерс - Резерв - Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Вестон Вокерс - Резерв — Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Завершен
1 : 1
05 июля 2025
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
9'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
17'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - 1-ый Гол
32'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
46'
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
52'
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
66'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
76'
Вестон Вокерс - Резерв - 2-ой Гол
82'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
84'
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
86'
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
90'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
Превью матча Вестон Вокерс - Резерв — Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв
Статистика матча
Атаки
105
61
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу