06.07.2025

Смотреть онлайн Канберра U23 - Tigers FC U23 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная теффитория - Лига U23: Канберра U23Tigers FC U23 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
Австралийская столичная теффитория - Лига U23
Канберра U23
10'
74'
Завершен
2 : 1
06 июля 2025
Tigers FC U23
59'
Canberra Croatia FC U23 icon
10'
Счет после первого тайма 1:0
Tigers FC U23 icon
59'
Canberra Croatia FC U23 icon
74'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
3'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
10'
Canberra Croatia FC U23 - 1-ый Гол
14'
Угловой
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
25'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
27'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
33'
Угловой
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
Угловой
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
51'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
59'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
59'
Tigers FC U23 - 2-ой Гол
66'
Угловой
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
67'
Угловой
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
70'
Угловой
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
70'
Угловой
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
74'
Canberra Croatia FC U23 - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Канберра U23 — Tigers FC U23

История последних встреч

Канберра U23
Канберра U23
Tigers FC U23
Канберра U23
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
20.09.2025
Tigers FC U23
Tigers FC U23
2:1
Канберра U23
Канберра U23
Обзор
23.08.2025
Tigers FC U23
Tigers FC U23
0:7
Канберра U23
Канберра U23
Обзор

Статистика матча

Атаки
85
79
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
11
5
Комментарии к матчу
