06.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная теффитория - Лига U23: Канберра U23 — Tigers FC U23 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Австралийская столичная теффитория - Лига U23
Канберра U23
10'
74'
Завершен
2 : 1
06 июля 2025
Tigers FC U23
59'
Счет после первого тайма 1:0
Tigers FC U23
59'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Tigers FC U23 - Угловой
3'
Tigers FC U23 - Угловой
10'
Canberra Croatia FC U23 - 1-ый Гол
14'
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
25'
Tigers FC U23 - Угловой
27'
Tigers FC U23 - Угловой
33'
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
50'
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
51'
Tigers FC U23 - Угловой
59'
Tigers FC U23 - Угловой
59'
Tigers FC U23 - 2-ой Гол
66'
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
67'
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
70'
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
70'
Canberra Croatia FC U23 - Угловой
74'
Canberra Croatia FC U23 - 3-ий Гол
Статистика матча
Атаки
85
79
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
11
5
Комментарии к матчу