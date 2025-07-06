Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Гангалин Юнйтед U23 - Йоогали U23 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная теффитория - Лига U23: Гангалин Юнйтед U23Йоогали U23 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
Австралийская столичная теффитория - Лига U23
Гангалин Юнйтед U23
Завершен
0 : 1
06 июля 2025
Йоогали U23
2'
Смотреть онлайн
Йоогали U23 icon
2'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Йоогали U23 - Угловой
2'
Йоогали U23 - 1-ый Гол
3'
Угловой
Йоогали U23 - Угловой
5'
Угловой
Йоогали U23 - Угловой
33'
Угловой
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
36'
Угловой
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
39'
Угловой
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
41'
Угловой
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
67'
Угловой
Йоогали U23 - Угловой
86'
Угловой
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
87'
Угловой
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Гангалин Юнйтед U23 — Йоогали U23

Команда Гангалин Юнйтед U23 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Гангалин Юнйтед U23, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Гангалин Юнйтед U23
Гангалин Юнйтед U23
Йоогали U23
Гангалин Юнйтед U23
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
24.08.2025
Гангалин Юнйтед U23
Гангалин Юнйтед U23
2:2
Йоогали U23
Йоогали U23
Обзор

Статистика матча

Атаки
90
47
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу
