онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная теффитория - Лига U23 : Гангалин Юнйтед U23 — Йоогали U23 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

Превью матча Гангалин Юнйтед U23 — Йоогали U23

Команда Гангалин Юнйтед U23 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Гангалин Юнйтед U23, в том матче сыграли вничью.