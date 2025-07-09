Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн Сидней Университи - Женщины - ФК Нортерн Тайгерс - Женщины 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины: Сидней Университи - ЖенщиныФК Нортерн Тайгерс - Женщины, 15 тур . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Сидней Университи - Женщины
76'
90+4'
Завершен
2 : 1
09 июля 2025
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины
83'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Сидней Университи - Женщины icon
76'
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины icon
83'
Сидней Университи - Женщины icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
7'
Угловой
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
40'
Угловой
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
60'
Угловой
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
74'
Угловой
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
76'
Сидней Университи - Женщины - 1-ый Гол
82'
Угловой
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
82'
Угловой
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
83'
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - 2-ой Гол
85'
Угловой
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
90+4'
Сидней Университи - Женщины - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Сидней Университи - Женщины — ФК Нортерн Тайгерс - Женщины

Статистика матча

Атаки
59
69
Угловые
0
9
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
6
7
Комментарии к матчу
