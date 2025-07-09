09.07.2025
Смотреть онлайн Сидней Университи - Женщины - ФК Нортерн Тайгерс - Женщины 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины: Сидней Университи - Женщины — ФК Нортерн Тайгерс - Женщины, 15 тур . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК, 15 тур
Австралия - Новый Южный Уэльс - НПЛ - Женщины
Сидней Университи - Женщины
76'
90+4'
Завершен
2 : 1
09 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
7'
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
40'
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
51'
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
60'
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
74'
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
76'
Сидней Университи - Женщины - 1-ый Гол
82'
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
82'
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
83'
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - 2-ой Гол
85'
ФК Нортерн Тайгерс - Женщины - Угловой
90+4'
Сидней Университи - Женщины - 3-ий Гол
Превью матча Сидней Университи - Женщины — ФК Нортерн Тайгерс - Женщины
Статистика матча
Атаки
59
69
Угловые
0
9
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
6
7
