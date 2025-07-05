05.07.2025
Смотреть онлайн О'Коннор Найтс (23) - Туггеранонг Юнайтед U23 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная теффитория - Лига U23: О'Коннор Найтс (23) — Туггеранонг Юнайтед U23 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Австралийская столичная теффитория - Лига U23
Завершен
1 : 3
05 июля 2025
Туггеранонг Юнайтед U23
45+1'
51'
68'
Туггеранонг Юнайтед U23
45+1'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
7'
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
28'
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
40'
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
43'
О'Коннор Найтс (23) - Угловой
45+1'
Туггеранонг Юнайтед U23 - 1-ый Гол
50'
О'Коннор Найтс (23) - 2-ой Гол
51'
Туггеранонг Юнайтед U23 - 3-ий Гол
54'
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
62'
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
65'
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
68'
Туггеранонг Юнайтед U23 - 4-ый Гол
76'
О'Коннор Найтс (23) - Незабитый пенальти
81'
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
Превью матча О'Коннор Найтс (23) — Туггеранонг Юнайтед U23
История последних встреч
О'Коннор Найтс (23)
Туггеранонг Юнайтед U23
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.08.2025
Туггеранонг Юнайтед U23
0:3
О'Коннор Найтс (23)
Статистика матча
Атаки
85
58
Угловые
1
7
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
2
6
