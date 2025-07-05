05.07.2025
Смотреть онлайн Curtin University SC Reserves - Gosnells City Reserves 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы: Curtin University SC Reserves — Gosnells City Reserves . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы
Curtin University SC Reserves
25'
35'
42'
67'
Завершен
4 : 0
05 июля 2025
Счет после первого тайма 3:0
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
9'
Curtin University SC Reserves - Угловой
10'
Curtin University SC Reserves - Угловой
20'
Curtin University SC Reserves - Угловой
25'
Curtin University SC Reserves - 1-ый Гол
27'
Curtin University SC Reserves - Угловой
29'
Curtin University SC Reserves - Угловой
31'
Gosnells City Reserves - Угловой
35'
Curtin University SC Reserves - 2-ой Гол
42'
Curtin University SC Reserves - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
56'
Curtin University SC Reserves - Угловой
67'
Curtin University SC Reserves - 4-ый Гол
70'
Gosnells City Reserves - Угловой
72'
Gosnells City Reserves - Угловой
79'
Curtin University SC Reserves - Угловой
85'
Curtin University SC Reserves - Угловой
90'
Gosnells City Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0
Превью матча Curtin University SC Reserves — Gosnells City Reserves
Статистика матча
Атаки
129
103
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
13
3
Удары в створ ворот
14
2
Комментарии к матчу