05.07.2025
Смотреть онлайн ФК Манджера Сити - Резерв - Subiaco AFC Reserves 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы: ФК Манджера Сити - Резерв — Subiaco AFC Reserves . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы
Завершен
0 : 2
05 июля 2025
Subiaco AFC Reserves
25'
44'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,1
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,1
Текстовая трансляция
25'
Subiaco AFC Reserves - 1-ый Гол
44'
Subiaco AFC Reserves - 2-ой Гол
45+1'
Subiaco AFC Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 2,1
48'
Subiaco AFC Reserves - Угловой
54'
ФК Манджера Сити - Резерв - Угловой
60'
ФК Манджера Сити - Резерв - Угловой
69'
Subiaco AFC Reserves - Угловой
84'
Subiaco AFC Reserves - Угловой
85'
Subiaco AFC Reserves - Угловой
86'
ФК Манджера Сити - Резерв - Угловой
90+1'
Subiaco AFC Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,1
Превью матча ФК Манджера Сити - Резерв — Subiaco AFC Reserves
Статистика матча
Атаки
92
100
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу