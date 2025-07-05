05.07.2025
Смотреть онлайн ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Murdoch University Melville FC Reserves 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы: ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв — Murdoch University Melville FC Reserves . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв
7'
28'
34'
90+1'
Завершен
4 : 1
05 июля 2025
Счет после первого тайма 3:0
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
7'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - 1-ый Гол
17'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Угловой
18'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Угловой
19'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Угловой
28'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Угловой
28'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - 2-ой Гол
34'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
67'
Murdoch University Melville FC Reserves - Угловой
78'
Murdoch University Melville FC Reserves - Угловой
79'
Murdoch University Melville FC Reserves - 4-ый Гол
88'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Угловой
88'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Угловой
90+1'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1
Превью матча ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв — Murdoch University Melville FC Reserves
Статистика матча
Атаки
134
116
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
7
2
Комментарии к матчу