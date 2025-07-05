05.07.2025
Смотреть онлайн Eastern Lions U23 - Melbourne Srbija U23 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: Eastern Lions U23 — Melbourne Srbija U23 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Australia Victoria PL 1 U23
Завершен
1 : 0
05 июля 2025
Текстовая трансляция
7'
Eastern Lions U23 - Угловой
12'
Eastern Lions U23 - Угловой
21'
Eastern Lions U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Melbourne Srbija U23 - Угловой
57'
Melbourne Srbija U23 - Угловой
86'
Eastern Lions U23 - Угловой
87'
Eastern Lions U23 - Угловой
88'
Eastern Lions U23 - Угловой
88'
Eastern Lions U23 - 1-ый Гол
90+3'
Melbourne Srbija U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Eastern Lions U23 — Melbourne Srbija U23
Статистика матча
Атаки
19
14
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу