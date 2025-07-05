Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Manningham Utd Blues U23 - Kingston City U23 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: Manningham Utd Blues U23Kingston City U23 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Australia Victoria PL 1 U23
Manningham Utd Blues U23
19'
22'
65'
70'
74'
78'
84'
Завершен
7 : 2
05 июля 2025
Kingston City U23
10'
33'
Kingston City U23 icon
10'
Manningham Utd Blues U23 icon
19'
Manningham Utd Blues U23 icon
22'
Kingston City U23 icon
33'
Счет после первого тайма 2:2
Manningham Utd Blues U23 icon
65'
Manningham Utd Blues U23 icon
70'
Manningham Utd Blues U23 icon
74'
Manningham Utd Blues U23 icon
78'
Manningham Utd Blues U23 icon
84'
Матч закончился со счётом 7:2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Kingston City U23 - Угловой
10'
Kingston City U23 - 1-ый Гол
19'
Manningham Utd Blues U23 - 2-ой Гол
22'
Manningham Utd Blues U23 - 3-ий Гол
24'
Угловой
Kingston City U23 - Угловой
25'
Угловой
Kingston City U23 - Угловой
33'
Kingston City U23 - 4-ый Гол
43'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
53'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
54'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
65'
Manningham Utd Blues U23 - 5-ый Гол
69'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
70'
Manningham Utd Blues U23 - 6-ый Гол
74'
Manningham Utd Blues U23 - 7-ый Гол
78'
Manningham Utd Blues U23 - 8-ый Гол
84'
Manningham Utd Blues U23 - 9-ый Гол
89'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 7:2

Превью матча Manningham Utd Blues U23 — Kingston City U23

Статистика матча

Атаки
72
66
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
17
8
Удары в створ ворот
8
5
Комментарии к матчу
