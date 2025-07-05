05.07.2025
Смотреть онлайн Manningham Utd Blues U23 - Kingston City U23 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: Manningham Utd Blues U23 — Kingston City U23 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Australia Victoria PL 1 U23
Manningham Utd Blues U23
19'
22'
65'
70'
74'
78'
84'
Завершен
7 : 2
05 июля 2025
Kingston City U23
10'
33'
Счет после первого тайма 2:2
Матч закончился со счётом 7:2
Текстовая трансляция
6'
Kingston City U23 - Угловой
10'
Kingston City U23 - 1-ый Гол
19'
Manningham Utd Blues U23 - 2-ой Гол
22'
Manningham Utd Blues U23 - 3-ий Гол
24'
Kingston City U23 - Угловой
25'
Kingston City U23 - Угловой
33'
Kingston City U23 - 4-ый Гол
43'
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
53'
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
54'
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
65'
Manningham Utd Blues U23 - 5-ый Гол
69'
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
70'
Manningham Utd Blues U23 - 6-ый Гол
74'
Manningham Utd Blues U23 - 7-ый Гол
78'
Manningham Utd Blues U23 - 8-ый Гол
84'
Manningham Utd Blues U23 - 9-ый Гол
89'
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
Превью матча Manningham Utd Blues U23 — Kingston City U23
Статистика матча
Атаки
72
66
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
17
8
Удары в створ ворот
8
5
