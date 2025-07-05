05.07.2025
Смотреть онлайн Langwarrin U23 - Moreland City U23 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: Langwarrin U23 — Moreland City U23 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Australia Victoria PL 1 U23
Langwarrin U23
44'
87'
Завершен
2 : 2
05 июля 2025
Moreland City U23
11'
36'
Langwarrin U23
44'
Счет после первого тайма 1:2
Langwarrin U23
87'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
3'
Langwarrin U23 - Угловой
11'
Moreland City U23 - 1-ый Гол
36'
Moreland City U23 - 2-ой Гол
44'
Langwarrin U23 - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
66'
Moreland City U23 - Угловой
74'
Langwarrin U23 - Угловой
82'
Langwarrin U23 - Угловой
87'
Langwarrin U23 - 4-ый Гол
90+1'
Moreland City U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Langwarrin U23 — Moreland City U23
Статистика матча
Атаки
117
56
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
12
6
Комментарии к матчу