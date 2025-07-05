05.07.2025
Смотреть онлайн Northcote City U23 - Caroline Springs George Cross U23 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: Northcote City U23 — Caroline Springs George Cross U23 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Australia Victoria PL 1 U23
Northcote City U23
13'
22'
55'
72'
Завершен
4 : 3
05 июля 2025
Caroline Springs George Cross U23
27'
38'
63'
Счет после первого тайма 2:2
Матч закончился со счётом 4:3
Текстовая трансляция
13'
Northcote City U23 - 1-ый Гол
15'
Caroline Springs George Cross U23 - Угловой
22'
Northcote City U23 - Угловой
22'
Northcote City U23 - 2-ой Гол
24'
Northcote City U23 - Угловой
25'
Northcote City U23 - Угловой
27'
Caroline Springs George Cross U23 - 3-ий Гол
32'
Caroline Springs George Cross U23 - Угловой
38'
Northcote City U23 - Угловой
38'
Northcote City U23 - Угловой
38'
Caroline Springs George Cross U23 - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
50'
Northcote City U23 - Угловой
51'
Northcote City U23 - Угловой
55'
Northcote City U23 - 5-ый Гол
63'
Caroline Springs George Cross U23 - 6-ый Гол
65'
Northcote City U23 - Угловой
72'
Northcote City U23 - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:3
Превью матча Northcote City U23 — Caroline Springs George Cross U23
Статистика матча
Атаки
50
47
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
2
0
Удары в створ ворот
9
5
Комментарии к матчу