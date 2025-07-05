Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Northcote City U23 - Caroline Springs George Cross U23 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: Northcote City U23Caroline Springs George Cross U23 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
Australia Victoria PL 1 U23
Northcote City U23
13'
22'
55'
72'
Завершен
4 : 3
05 июля 2025
Caroline Springs George Cross U23
27'
38'
63'
Смотреть онлайн
Northcote City U23 icon
13'
Northcote City U23 icon
22'
Caroline Springs George Cross U23 icon
27'
Caroline Springs George Cross U23 icon
38'
Счет после первого тайма 2:2
Northcote City U23 icon
55'
Caroline Springs George Cross U23 icon
63'
Northcote City U23 icon
72'
Матч закончился со счётом 4:3
Текстовая трансляция
13'
Northcote City U23 - 1-ый Гол
15'
Угловой
Caroline Springs George Cross U23 - Угловой
22'
Угловой
Northcote City U23 - Угловой
22'
Northcote City U23 - 2-ой Гол
24'
Угловой
Northcote City U23 - Угловой
25'
Угловой
Northcote City U23 - Угловой
27'
Caroline Springs George Cross U23 - 3-ий Гол
32'
Угловой
Caroline Springs George Cross U23 - Угловой
38'
Угловой
Northcote City U23 - Угловой
38'
Угловой
Northcote City U23 - Угловой
38'
Caroline Springs George Cross U23 - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
50'
Угловой
Northcote City U23 - Угловой
51'
Угловой
Northcote City U23 - Угловой
55'
Northcote City U23 - 5-ый Гол
63'
Caroline Springs George Cross U23 - 6-ый Гол
65'
Угловой
Northcote City U23 - Угловой
72'
Northcote City U23 - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:3

Превью матча Northcote City U23 — Caroline Springs George Cross U23

Статистика матча

Атаки
50
47
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
2
0
Удары в створ ворот
9
5
Комментарии к матчу
