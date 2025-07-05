05.07.2025
Смотреть онлайн Bayswater City U23 - Western Knights U23 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Western Australia U23 League: Bayswater City U23 — Western Knights U23 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Australia Western Australia U23 League
Завершен
1 : 0
05 июля 2025
Текстовая трансляция
2'
Bayswater City U23 - Угловой
12'
Western Knights U23 - Угловой
12'
Western Knights U23 - Угловой
15'
Western Knights U23 - Угловой
23'
Bayswater City U23 - Угловой
42'
Bayswater City U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Bayswater City U23 - Угловой
59'
Bayswater City U23 - Угловой
85'
Bayswater City U23 - Угловой
88'
Bayswater City U23 - 1-ый Гол
89'
Western Knights U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Bayswater City U23 — Western Knights U23
Статистика матча
Атаки
70
68
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
9
3
Комментарии к матчу