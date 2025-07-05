05.07.2025
Смотреть онлайн Fremantle City FC U23 - Stirling Macedonia U23 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Western Australia U23 League: Fremantle City FC U23 — Stirling Macedonia U23 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Australia Western Australia U23 League
Завершен
1 : 1
05 июля 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
12'
Fremantle City FC U23 - Угловой
25'
Fremantle City FC U23 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
47'
Stirling Macedonia U23 - Угловой
50'
Stirling Macedonia U23 - 2-ой Гол
64'
Stirling Macedonia U23 - Незабитый пенальти
64'
Stirling Macedonia U23 - Угловой
72'
Fremantle City FC U23 - Угловой
72'
Fremantle City FC U23 - Угловой
73'
Stirling Macedonia U23 - Угловой
80'
Stirling Macedonia U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Fremantle City FC U23 — Stirling Macedonia U23
Статистика матча
Атаки
50
55
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
1
1
Комментарии к матчу