05.07.2025
Olympic Kingsway U23 - Perth RedStar FC U23 05.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Western Australia U23 League: Olympic Kingsway U23 — Perth RedStar FC U23 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Australia Western Australia U23 League
Завершен
1 : 0
05 июля 2025
Текстовая трансляция
17'
Olympic Kingsway U23 - Угловой
24'
Olympic Kingsway U23 - Угловой
29'
Perth RedStar FC U23 - Угловой
37'
Olympic Kingsway U23 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
60'
Perth RedStar FC U23 - Угловой
60'
Perth RedStar FC U23 - Угловой
74'
Perth RedStar FC U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Olympic Kingsway U23 — Perth RedStar FC U23
История последних встреч
Olympic Kingsway U23
Perth RedStar FC U23
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.09.2025
Olympic Kingsway U23
3:2
Perth RedStar FC U23
Статистика матча
Атаки
43
61
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
4
0
