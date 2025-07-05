Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Olympic Kingsway U23 - Perth RedStar FC U23 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAustralia Western Australia U23 League: Olympic Kingsway U23Perth RedStar FC U23 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
Australia Western Australia U23 League
Olympic Kingsway U23
37'
Завершен
1 : 0
05 июля 2025
Perth RedStar FC U23
Смотреть онлайн
Olympic Kingsway U23 icon
37'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Olympic Kingsway U23 - Угловой
24'
Угловой
Olympic Kingsway U23 - Угловой
29'
Угловой
Perth RedStar FC U23 - Угловой
37'
Olympic Kingsway U23 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
60'
Угловой
Perth RedStar FC U23 - Угловой
60'
Угловой
Perth RedStar FC U23 - Угловой
74'
Угловой
Perth RedStar FC U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Olympic Kingsway U23 — Perth RedStar FC U23

История последних встреч

Olympic Kingsway U23
Olympic Kingsway U23
Perth RedStar FC U23
Olympic Kingsway U23
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.09.2025
Olympic Kingsway U23
Olympic Kingsway U23
3:2
Perth RedStar FC U23
Perth RedStar FC U23
Обзор

Статистика матча

Атаки
43
61
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
4
0
Комментарии к матчу
