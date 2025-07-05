05.07.2025
Смотреть онлайн Balcatta U23 - Armadale U23 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Western Australia U23 League: Balcatta U23 — Armadale U23 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Australia Western Australia U23 League
Balcatta U23
Завершен
5 : 2
05 июля 2025
Armadale U23
36'
55'
Матч закончился со счётом 5:2
Текстовая трансляция
8'
Balcatta U23 - Угловой
9'
Balcatta U23 - Угловой
17'
Balcatta U23 - Угловой
20'
Balcatta U23 - 1-ый Гол
23'
Armadale U23 - Угловой
35'
Balcatta U23 - 2-ой Гол
36'
Armadale U23 - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
54'
Balcatta U23 - Угловой
55'
Armadale U23 - 4-ый Гол
60'
Armadale U23 - Угловой
67'
Balcatta U23 - Угловой
75'
Balcatta U23 - Угловой
83'
Balcatta U23 - 5-ый Гол
87'
Balcatta U23 - 6-ый Гол
88'
Balcatta U23 - 7-ый Гол
89'
Armadale U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 5:2
Превью матча Balcatta U23 — Armadale U23
Статистика матча
Атаки
125
124
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
8
4
