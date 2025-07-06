06.07.2025
Смотреть онлайн Dandenong City U23 - South Melbourne U23 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Dandenong City U23 — South Melbourne U23 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Australia NPL Victoria U23
Dandenong City U23
3'
4'
5'
32'
77'
Завершен
5 : 0
06 июля 2025
Счет после первого тайма 4:0 : 2,4
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
3'
Dandenong City U23 - 1-ый Гол
4'
Dandenong City U23 - 2-ой Гол
5'
Dandenong City U23 - 3-ий Гол
8'
South Melbourne U23 - Угловой
10'
South Melbourne U23 - Угловой
20'
Dandenong City U23 - Угловой
27'
South Melbourne U23 - Угловой
32'
Dandenong City U23 - 4-ый Гол
52'
South Melbourne U23 - Угловой
65'
South Melbourne U23 - Угловой
77'
Dandenong City U23 - 5-ый Гол
81'
South Melbourne U23 - Угловой
85'
Dandenong City U23 - Угловой
Превью матча Dandenong City U23 — South Melbourne U23
Статистика матча
Атаки
82
109
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
11
4
Комментарии к матчу