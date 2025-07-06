Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Dandenong City U23 - South Melbourne U23 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Dandenong City U23South Melbourne U23 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
Australia NPL Victoria U23
Dandenong City U23
3'
4'
5'
32'
77'
Завершен
5 : 0
06 июля 2025
South Melbourne U23
Смотреть онлайн
Dandenong City U23 icon
3'
Dandenong City U23 icon
4'
Dandenong City U23 icon
5'
Dandenong City U23 icon
32'
Счет после первого тайма 4:0 : 2,4
Dandenong City U23 icon
77'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
3'
Dandenong City U23 - 1-ый Гол
4'
Dandenong City U23 - 2-ой Гол
5'
Dandenong City U23 - 3-ий Гол
8'
Угловой
South Melbourne U23 - Угловой
10'
Угловой
South Melbourne U23 - Угловой
20'
Угловой
Dandenong City U23 - Угловой
27'
Угловой
South Melbourne U23 - Угловой
32'
Dandenong City U23 - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0 : 2,4
52'
Угловой
South Melbourne U23 - Угловой
65'
Угловой
South Melbourne U23 - Угловой
77'
Dandenong City U23 - 5-ый Гол
81'
Угловой
South Melbourne U23 - Угловой
85'
Угловой
Dandenong City U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 5:0

Превью матча Dandenong City U23 — South Melbourne U23

Статистика матча

Атаки
82
109
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
11
4
Комментарии к матчу
