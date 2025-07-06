06.07.2025
Смотреть онлайн St Albans Saints U23 - Melbourne Knights U23 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: St Albans Saints U23 — Melbourne Knights U23 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Australia NPL Victoria U23
Завершен
0 : 2
06 июля 2025
Melbourne Knights U23
14'
21'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,1
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,1
Текстовая трансляция
14'
Melbourne Knights U23 - 1-ый Гол
17'
Melbourne Knights U23 - Угловой
21'
Melbourne Knights U23 - Угловой
21'
Melbourne Knights U23 - 2-ой Гол
30'
St Albans Saints U23 - Угловой
33'
Melbourne Knights U23 - Угловой
42'
St Albans Saints U23 - Угловой
53'
Melbourne Knights U23 - Угловой
67'
Melbourne Knights U23 - Угловой
77'
St Albans Saints U23 - Угловой
83'
St Albans Saints U23 - Угловой
88'
Melbourne Knights U23 - Угловой
Превью матча St Albans Saints U23 — Melbourne Knights U23
Статистика матча
Атаки
69
45
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
0
3
Удары в створ ворот
3
7
