06.07.2025
МСК
Australia NPL Victoria U23
Preston Lions U23
5'
7'
35'
62'
71'
Завершен
5 : 1
06 июля 2025
Счет после первого тайма 3:0 : 4,4
Матч закончился со счётом 5:1 : 4,4
Текстовая трансляция
4'
Port Melbourne U23 - Угловой
5'
Preston Lions U23 - 1-ый Гол
7'
Preston Lions U23 - 2-ой Гол
30'
Preston Lions U23 - Угловой
35'
Preston Lions U23 - 3-ий Гол
45+2'
Port Melbourne U23 - Угловой
45+2'
Port Melbourne U23 - Угловой
53'
Preston Lions U23 - Угловой
62'
Preston Lions U23 - 4-ый Гол
71'
Preston Lions U23 - 5-ый Гол
79'
Port Melbourne U23 - Угловой
83'
Port Melbourne U23 - 6-ый Гол
88'
Port Melbourne U23 - Угловой
Превью матча Preston Lions U23 — Port Melbourne U23
Статистика матча
Атаки
74
71
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
8
10
Удары в створ ворот
6
4
