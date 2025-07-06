Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Preston Lions U23 - Port Melbourne U23 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Preston Lions U23Port Melbourne U23 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .

МСК
Australia NPL Victoria U23
Preston Lions U23
5'
7'
35'
62'
71'
Завершен
5 : 1
06 июля 2025
Port Melbourne U23
83'
Preston Lions U23 icon
5'
Preston Lions U23 icon
7'
Preston Lions U23 icon
35'
Preston Lions U23 icon
62'
Preston Lions U23 icon
71'
Port Melbourne U23 icon
83'
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Port Melbourne U23 - Угловой
5'
Preston Lions U23 - 1-ый Гол
7'
Preston Lions U23 - 2-ой Гол
30'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
35'
Preston Lions U23 - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
Port Melbourne U23 - Угловой
45+2'
Угловой
Port Melbourne U23 - Угловой
53'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
62'
Preston Lions U23 - 4-ый Гол
71'
Preston Lions U23 - 5-ый Гол
79'
Угловой
Port Melbourne U23 - Угловой
83'
Port Melbourne U23 - 6-ый Гол
88'
Угловой
Port Melbourne U23 - Угловой
Превью матча Preston Lions U23 — Port Melbourne U23

Статистика матча

Атаки
74
71
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
8
10
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
