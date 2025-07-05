05.07.2025
Смотреть онлайн Dandenong Thunder U23 - Oakleigh Cannons U23 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Dandenong Thunder U23 — Oakleigh Cannons U23 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Australia NPL Victoria U23
Dandenong Thunder U23
30'
55'
67'
75'
Завершен
4 : 2
05 июля 2025
Oakleigh Cannons U23
48'
80'
Матч закончился со счётом 4:2 : 0,0
Текстовая трансляция
3'
Dandenong Thunder U23 - Угловой
9'
Oakleigh Cannons U23 - Угловой
12'
Dandenong Thunder U23 - Угловой
30'
Dandenong Thunder U23 - Угловой
30'
Dandenong Thunder U23 - 1-ый Гол
32'
Dandenong Thunder U23 - Угловой
45'
Oakleigh Cannons U23 - Угловой
48'
Oakleigh Cannons U23 - 2-ой Гол
54'
Dandenong Thunder U23 - Угловой
55'
Dandenong Thunder U23 - 3-ий Гол
63'
Dandenong Thunder U23 - Угловой
67'
Dandenong Thunder U23 - Угловой
67'
Dandenong Thunder U23 - 4-ый Гол
73'
Dandenong Thunder U23 - Угловой
75'
Dandenong Thunder U23 - 5-ый Гол
78'
Dandenong Thunder U23 - Угловой
80'
Oakleigh Cannons U23 - 6-ый Гол
Превью матча Dandenong Thunder U23 — Oakleigh Cannons U23
Статистика матча
Атаки
69
79
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
9
13
Комментарии к матчу