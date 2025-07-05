05.07.2025
Смотреть онлайн Altona Magic U23 - Heidelberg Utd U23 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Altona Magic U23 — Heidelberg Utd U23 . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Australia NPL Victoria U23
Завершен
0 : 1
05 июля 2025
Текстовая трансляция
24'
Altona Magic U23 - Угловой
25'
Altona Magic U23 - Угловой
32'
Altona Magic U23 - Угловой
36'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
48'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
57'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
61'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
62'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
67'
Heidelberg Utd U23 - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,1
Превью матча Altona Magic U23 — Heidelberg Utd U23
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
1
