05.07.2025
Смотреть онлайн Мазенод Виктори - Морнингтон 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Victoria State League 1, North West: Мазенод Виктори — Морнингтон . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. Victoria State League 1, North West
Мазенод Виктори
10'
Завершен
1 : 2
05 июля 2025
Морнингтон
40'
70'
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,0
Текстовая трансляция
10'
Мазенод Виктори - 1-ый Гол
15'
Морнингтон - Угловой
19'
Морнингтон - Угловой
19'
Морнингтон - Угловой
24'
Морнингтон - Угловой
33'
Морнингтон - Угловой
38'
Морнингтон - Угловой
40'
Морнингтон - 2-ой Гол
44'
Морнингтон - Угловой
44'
Морнингтон - Угловой
47'
Морнингтон - Угловой
52'
Морнингтон - Угловой
64'
Морнингтон - Угловой
68'
Мазенод Виктори - Угловой
70'
Морнингтон - 3-ий Гол
79'
Морнингтон - Угловой
85'
Морнингтон - Угловой
90+3'
Мазенод Виктори - Угловой
Превью матча Мазенод Виктори — Морнингтон
Статистика матча
Атаки
82
95
Угловые
2
13
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
5
14
Комментарии к матчу