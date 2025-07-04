Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Фенкиблес Юнайтед - ФК Вестерн Спрингс 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияНовая зеландия. Кубок Чатэм: Фенкиблес ЮнайтедФК Вестерн Спрингс . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
Новая зеландия. Кубок Чатэм
Фенкиблес Юнайтед
37'
90+5'
Завершен
2 : 1
04 июля 2025
ФК Вестерн Спрингс
90+3'
Смотреть онлайн
Фенкиблес Юнайтед icon
37'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
ФК Вестерн Спрингс icon
90+3'
Фенкиблес Юнайтед icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ФК Вестерн Спрингс - Угловой
17'
Угловой
ФК Вестерн Спрингс - Угловой
21'
Угловой
ФК Вестерн Спрингс - Угловой
37'
Фенкиблес Юнайтед - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,1
46'
Угловой
ФК Вестерн Спрингс - Угловой
46'
Угловой
ФК Вестерн Спрингс - Угловой
51'
Угловой
ФК Вестерн Спрингс - Угловой
51'
Угловой
ФК Вестерн Спрингс - Угловой
64'
Угловой
ФК Вестерн Спрингс - Угловой
70'
Угловой
ФК Вестерн Спрингс - Угловой
82'
Угловой
ФК Вестерн Спрингс - Угловой
87'
Угловой
ФК Вестерн Спрингс - Угловой
90+3'
ФК Вестерн Спрингс - 2-ой Гол
90+5'
Фенкиблес Юнайтед - 3-ий Гол
90+8'
Угловой
ФК Вестерн Спрингс - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,1

Превью матча Фенкиблес Юнайтед — ФК Вестерн Спрингс

История последних встреч

Фенкиблес Юнайтед
Фенкиблес Юнайтед
ФК Вестерн Спрингс
Фенкиблес Юнайтед
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.08.2025
Фенкиблес Юнайтед
Фенкиблес Юнайтед
4:3
ФК Вестерн Спрингс
ФК Вестерн Спрингс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Фенкиблес Юнайтед Фенкиблес Юнайтед
28%
ФК Вестерн Спрингс ФК Вестерн Спрингс
72%
Атаки
64,64,0
112,112,0
Угловые
0
12
Удары мимо ворот
4,4,0
9,9,0
Удары в створ ворот
5,5,0
5,5,0
Комментарии к матчу
