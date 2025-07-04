Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Арджеш Питешти - Мускул Кампулунг 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: Арджеш ПитештиМускул Кампулунг . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadionul Nicolae Dobrin.

МСК, Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
Европа - Товарищеские матчи
Арджеш Питешти
57'
Завершен
1 : 0
04 июля 2025
Мускул Кампулунг
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Арджеш Питешти icon
57'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Мускул Кампулунг 2022 - Угловой
17'
Угловой
Арджеш Питешти - Угловой
43'
Угловой
Арджеш Питешти - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
Арджеш Питешти - Угловой
57'
Арджеш Питешти - 1-ый Гол
68'
Угловой
Арджеш Питешти - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Арджеш Питешти — Мускул Кампулунг

История последних встреч

Арджеш Питешти
Арджеш Питешти
Мускул Кампулунг
Арджеш Питешти
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.09.2025
Арджеш Питешти
Арджеш Питешти
3:0
Мускул Кампулунг
Мускул Кампулунг
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Арджеш Питешти Арджеш Питешти
63%
Мускул Кампулунг Мускул Кампулунг
37%
Атаки
88
69
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу
