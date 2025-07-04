Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Bentleigh Greens U23 - Bulleen Lions U23 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: Bentleigh Greens U23Bulleen Lions U23 . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .

МСК
Australia Victoria PL 1 U23
Bentleigh Greens U23
14'
17'
30'
Завершен
3 : 3
04 июля 2025
Bulleen Lions U23
11'
35'
60'
Bulleen Lions U23 icon
11'
Bentleigh Greens U23 icon
14'
Bentleigh Greens U23 icon
17'
Bentleigh Greens U23 icon
30'
Bulleen Lions U23 icon
35'
Счет после первого тайма 3:2 : 5,4
Bulleen Lions U23 icon
60'
Матч закончился со счётом 3:3 : 5,4
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Bulleen Lions U23 - Угловой
11'
Bulleen Lions U23 - 1-ый Гол
14'
Bentleigh Greens U23 - 2-ой Гол
17'
Bentleigh Greens U23 - 3-ий Гол
27'
Угловой
Bulleen Lions U23 - Угловой
30'
Bentleigh Greens U23 - 4-ый Гол
35'
Bulleen Lions U23 - 5-ый Гол
38'
Угловой
Bulleen Lions U23 - Угловой
45+1'
Угловой
Bulleen Lions U23 - Угловой
Счет после первого тайма 3:2 : 5,4
52'
Угловой
Bulleen Lions U23 - Угловой
59'
Угловой
Bulleen Lions U23 - Угловой
60'
Bulleen Lions U23 - 6-ый Гол
65'
Угловой
Bulleen Lions U23 - Угловой
83'
Угловой
Bulleen Lions U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3 : 5,4

Превью матча Bentleigh Greens U23 — Bulleen Lions U23

Статистика матча

Атаки
74
78
Угловые
0
8
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
9
12
Комментарии к матчу
