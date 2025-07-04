04.07.2025
Смотреть онлайн Bentleigh Greens U23 - Bulleen Lions U23 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: Bentleigh Greens U23 — Bulleen Lions U23 . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
Australia Victoria PL 1 U23
Bentleigh Greens U23
14'
17'
30'
Завершен
3 : 3
04 июля 2025
Bulleen Lions U23
11'
35'
60'
Матч закончился со счётом 3:3 : 5,4
Текстовая трансляция
11'
Bulleen Lions U23 - Угловой
11'
Bulleen Lions U23 - 1-ый Гол
14'
Bentleigh Greens U23 - 2-ой Гол
17'
Bentleigh Greens U23 - 3-ий Гол
27'
Bulleen Lions U23 - Угловой
30'
Bentleigh Greens U23 - 4-ый Гол
35'
Bulleen Lions U23 - 5-ый Гол
38'
Bulleen Lions U23 - Угловой
45+1'
Bulleen Lions U23 - Угловой
52'
Bulleen Lions U23 - Угловой
59'
Bulleen Lions U23 - Угловой
60'
Bulleen Lions U23 - 6-ый Гол
65'
Bulleen Lions U23 - Угловой
83'
Bulleen Lions U23 - Угловой
Превью матча Bentleigh Greens U23 — Bulleen Lions U23
Статистика матча
Атаки
74
78
Угловые
0
8
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
9
12
