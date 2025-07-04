04.07.2025
Смотреть онлайн Hume City U23 - Avondale U23 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Hume City U23 — Avondale U23 . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
Australia NPL Victoria U23
Hume City U23
57'
Завершен
1 : 2
04 июля 2025
Avondale U23
Текстовая трансляция
22'
Hume City U23 - Угловой
27'
Hume City U23 - Угловой
38'
Hume City U23 - Угловой
41'
Avondale U23 - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
48'
Avondale U23 - Угловой
52'
Avondale U23 - Угловой
57'
Hume City U23 - 2-ой Гол
65'
Hume City U23 - Угловой
84'
Avondale U23 - Угловой
90+1'
Avondale U23 - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Hume City U23 — Avondale U23
Статистика матча
Атаки
58
46
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
6
6
