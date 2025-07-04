Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Интер Моенготапое - SV Voorwaarts 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Suriname Major League: Интер МоенготапоеSV Voorwaarts . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Suriname Major League
Интер Моенготапое
Отменен
- : -
04 июля 2025
SV Voorwaarts
Превью матча Интер Моенготапое — SV Voorwaarts

История последних встреч

Интер Моенготапое
Интер Моенготапое
SV Voorwaarts
Интер Моенготапое
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
08.12.2025
Интер Моенготапое
Интер Моенготапое
1:1
SV Voorwaarts
SV Voorwaarts
