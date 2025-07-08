08.07.2025
Смотреть онлайн ФК Непин - Гранвилл Рэйдж 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига 2: ФК Непин — Гранвилл Рэйдж . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига 2
ФК Непин
67'
78'
Завершен
2 : 5
08 июля 2025
Гранвилл Рэйдж
45'
59'
69'
82'
86'
Granville Rage
45'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
Granville Rage
59'
ФК Непин
67'
Granville Rage
69'
ФК Непин
78'
Granville Rage
82'
Granville Rage
86'
Матч закончился со счётом 2:5 : 1,1
Текстовая трансляция
36'
ФК Непин - Угловой
44'
Granville Rage - Угловой
45'
Granville Rage - 1-ый Гол
50'
ФК Непин - Угловой
59'
Granville Rage - Угловой
59'
Granville Rage - 2-ой Гол
65'
Granville Rage - Угловой
67'
ФК Непин - 3-ий Гол
69'
Granville Rage - 4-ый Гол
78'
ФК Непин - 5-ый Гол
82'
Granville Rage - 6-ый Гол
86'
Granville Rage - 7-ый Гол
Превью матча ФК Непин — Гранвилл Рэйдж
Статистика матча
Атаки
51
56
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
3
9
Комментарии к матчу