Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.07.2025

Смотреть онлайн ФК Непин - Гранвилл Рэйдж 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Новый Южный Уэльс - Лига 2: ФК НепинГранвилл Рэйдж . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига 2
ФК Непин
67'
78'
Завершен
2 : 5
08 июля 2025
Гранвилл Рэйдж
45'
59'
69'
82'
86'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Granville Rage icon
45'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
Granville Rage icon
59'
ФК Непин icon
67'
Granville Rage icon
69'
ФК Непин icon
78'
Granville Rage icon
82'
Granville Rage icon
86'
Матч закончился со счётом 2:5 : 1,1
Текстовая трансляция
36'
Угловой
ФК Непин - Угловой
44'
Угловой
Granville Rage - Угловой
45'
Granville Rage - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
50'
Угловой
ФК Непин - Угловой
59'
Угловой
Granville Rage - Угловой
59'
Granville Rage - 2-ой Гол
65'
Угловой
Granville Rage - Угловой
67'
ФК Непин - 3-ий Гол
69'
Granville Rage - 4-ый Гол
78'
ФК Непин - 5-ый Гол
82'
Granville Rage - 6-ый Гол
86'
Granville Rage - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:5 : 1,1

Превью матча ФК Непин — Гранвилл Рэйдж

Статистика матча

Атаки
51
56
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
3
9
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Лада Лада
7 Января
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Амур Амур
7 Января
14:00
Фулхэм Фулхэм
Челси Челси
7 Января
22:30
ХК Сочи ХК Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
7 Января
14:00
Болонья Болонья
Аталанта Аталанта
7 Января
20:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
7 Января
22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
7 Января
22:30
Ньюкасл Ньюкасл
Лидс Лидс
7 Января
23:15
Парма Парма
Интер Милан Интер Милан
7 Января
22:45
Бернли Бернли
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
7 Января
23:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA