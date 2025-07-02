02.07.2025
Смотреть онлайн Рио Бранко ЕС (20) - Галвез U20 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Рио Бранко ЕС (20) — Галвез U20 . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Лига U20
Рио Бранко ЕС (20)
70'
88'
Завершен
2 : 0
02 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 1,0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
6'
Рио Бранко ЕС (20) - Угловой
31'
Галвез U20 - Угловой
32'
Галвез U20 - Угловой
54'
Рио Бранко ЕС (20) - Угловой
58'
Рио Бранко ЕС (20) - Угловой
66'
Галвез U20 - Угловой
70'
Рио Бранко ЕС (20) - 1-ый Гол
88'
Рио Бранко ЕС (20) - 2-ой Гол
Превью матча Рио Бранко ЕС (20) — Галвез U20
История последних встреч
Рио Бранко ЕС (20)
Галвез U20
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.07.2025
Рио Бранко ЕС (20)
2:3
Галвез U20
Статистика матча
Атаки
53
95
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
5
1
