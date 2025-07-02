Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Рио Бранко ЕС (20) - Галвез U20 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Лига U20: Рио Бранко ЕС (20)Галвез U20 . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Лига U20
Рио Бранко ЕС (20)
70'
88'
Завершен
2 : 0
02 июля 2025
Галвез U20
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,0
Рио Бранко ЕС (20) icon
70'
Рио Бранко ЕС (20) icon
88'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Рио Бранко ЕС (20) - Угловой
31'
Угловой
Галвез U20 - Угловой
32'
Угловой
Галвез U20 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,0
54'
Угловой
Рио Бранко ЕС (20) - Угловой
58'
Угловой
Рио Бранко ЕС (20) - Угловой
66'
Угловой
Галвез U20 - Угловой
70'
Рио Бранко ЕС (20) - 1-ый Гол
88'
Рио Бранко ЕС (20) - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Рио Бранко ЕС (20) — Галвез U20

История последних встреч

Рио Бранко ЕС (20)
Рио Бранко ЕС (20)
Галвез U20
Рио Бранко ЕС (20)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.07.2025
Рио Бранко ЕС (20)
Рио Бранко ЕС (20)
2:3
Галвез U20
Галвез U20
Обзор

Статистика матча

Атаки
53
95
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA