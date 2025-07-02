Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Бен Гур Рафаэла - Club Alumni 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаКубок Санта-Фе Аргентины по футболу: Бен Гур РафаэлаClub Alumni . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Кубок Санта-Фе Аргентины по футболу
Бен Гур Рафаэла
13'
32'
85'
Завершен
3 : 0
02 июля 2025
Club Alumni
Смотреть онлайн
Бен Гур Рафаэла icon
13'
Бен Гур Рафаэла icon
32'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,1
Бен Гур Рафаэла icon
85'
Матч закончился со счётом 3:0 : 1,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Club Alumni - Угловой
2'
Угловой
Club Alumni - Угловой
13'
Бен Гур Рафаэла - 1-ый Гол
27'
Угловой
Club Alumni - Угловой
32'
Бен Гур Рафаэла - 2-ой Гол
34'
Угловой
Club Alumni - Угловой
35'
Угловой
Бен Гур Рафаэла - Угловой
37'
Угловой
Бен Гур Рафаэла - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,1
48'
Угловой
Club Alumni - Угловой
57'
Угловой
Бен Гур Рафаэла - Угловой
69'
Угловой
Бен Гур Рафаэла - Угловой
69'
Угловой
Бен Гур Рафаэла - Угловой
79'
Угловой
Club Alumni - Угловой
85'
Бен Гур Рафаэла - 3-ий Гол
89'
Угловой
Club Alumni - Угловой
90'
Угловой
Club Alumni - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 1,1

Превью матча Бен Гур Рафаэла — Club Alumni

Команда Бен Гур Рафаэла в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2.

Статистика матча

Владение мячом
Бен Гур Рафаэла Бен Гур Рафаэла
51%
Club Alumni Club Alumni
49%
Атаки
96
88
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
5
6
Комментарии к матчу
