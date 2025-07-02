Смотреть онлайн Бен Гур Рафаэла - Club Alumni 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Кубок Санта-Фе Аргентины по футболу: Бен Гур Рафаэла — Club Alumni . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .